Temsilcimiz Birlikspor’un direnmeye çalıştığı ligde, 15.00’teki lmaçlarda Sancaktepe-İUngölspor samandıra’da, Keçiörengücü-Etimesgut ise Ankara Aktepe Stadı’nda kozlarını paylaşacak, Kocaeli Birlikspor’un maçı yarın.
Bugün 12:47 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:49 TSİ )
Sancaktepe-İnegöl / Keçiören-Etimesgut
TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta yarın iki maç oynanacak.
Bugün 12:47 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz