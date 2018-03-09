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Hacı Osman - İlimtepe arasındaki yol genişliyor

İlimtepe ile Yarımca arasındaki ulaşım ağını güçlendirmek adına Hacı Osman Mahallesi’ndeki yol genişletme çalışması neredeyse tamamlandı. Ekipler güvenlik için 150 metrelik alanda istinat duvarı örmeye başladı

Dağları delip adeta yeni yollar açmaya devam eden Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşım ağını genişletme adına çalışmalarını sürdürüyor. Kış aylarında dahi çalışmalarını aksatmadan sürdüren ve Hacı Osman Mahallesi’nden İlimtepe’ye çıkışı sağlayan yolda genişletme çalışması yapan ekipler, bu çalışmanın büyük kısmını tamamladı. Şimdi ise genişletilen bölgede istinat duvarı örme çalışmaları başladı.

5 METRE YÜKSEKLİĞİNDE

Olası kaymalara karşı güvenlik amacıyla 150 metrelik alanda 5 metre yüksekliğinde istinat duvarı örecek olan ekipler, bu çalışmanın da tüm hızıyla devam ettiğini ve kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ayrıca Alpaslan Bulvarı ve Nihat Atsız Caddesi arasındaki kısımda da imar planları çerçevesinde yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bugün 12:51 TSİ - Gündem

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