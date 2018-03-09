TFF 3.lig 2.grup’ta yarın 4 maç var

15.00’te başlayacak maçlarda temsilcimiz Darıca, Diyarbekir’i ağırlayacak. Ankara Demir-1461 Trabzon, Kayseri Erciyes-Turgutlu, Erokspor-Tire 1922 maçları günün diğer karşılaşmaları olacak. Gölcükspor yarın yine iç sahada Van’ı konuk edecek.