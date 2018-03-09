15.00’te başlayacak maçlarda temsilcimiz Darıca, Diyarbekir’i ağırlayacak. Ankara Demir-1461 Trabzon, Kayseri Erciyes-Turgutlu, Erokspor-Tire 1922 maçları günün diğer karşılaşmaları olacak. Gölcükspor yarın yine iç sahada Van’ı konuk edecek.
Bugün 12:53 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:55 TSİ )
TFF 3.lig 2.grup’ta yarın 4 maç var
Temsilcilerimiz Darıca G.B. ve Gölcükspor’un da yer aldığı 3.Lig 2.Grup’ta yarın tam 4 maç oynanacak.
Bugün 12:53 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz