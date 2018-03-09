Karacabey-Uşak Payas-Kocaeli

Dün başlayan haftada yarın de iki maç oynanacak. 15.00’teki mücadelelerde Karacabey Birlik-Utaş Uşak, Payas-Kocaelispor mücadele verecek. Ligde diğer maçların tamamı yarın oynanacak. Dün ise gazetemiz baskıya girerken Elaziz Belediye-Arsin maçı henüz tamamlanmamıştı.