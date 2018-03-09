Dün başlayan haftada yarın de iki maç oynanacak. 15.00’teki mücadelelerde Karacabey Birlik-Utaş Uşak, Payas-Kocaelispor mücadele verecek. Ligde diğer maçların tamamı yarın oynanacak. Dün ise gazetemiz baskıya girerken Elaziz Belediye-Arsin maçı henüz tamamlanmamıştı.
Bugün 12:55 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:57 TSİ )
Karacabey-Uşak Payas-Kocaeli
TFF 3.Lig 3.Grup’ta yarın iki maç var.
Bugün 12:55 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz