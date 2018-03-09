Baz istasyonlarına hırsız girdi!

Hereke Çelik Köprü mevkiinde yer alan ve 3 adet firmaya ait baz istasyonlarının bulunduğu yer 5. kez hırsızlar tarafından soyuldu. Akşam saatlerinde meydana gelen hırsızlıkta baz istasyonlarının bulunduğu alandakikapı kilidini kırıp tel örgülerin içine giren hırsızlar buradaki baz istasyonlarının aküleri ve kabloları çaldılar. Hereke bölgesine iletişimin kopması üzerine şebekeye gelen görevliler kapının kırılıp akülerin çalındığını tespit ettiler. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken şebeke görevlileri getirdikleri jeneratörler ile yeniden iletişim sistemine akımı vererek bağlantıyı sağladılar. Polis hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.