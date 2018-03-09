Hereke Çelik Köprü mevkiinde yer alan ve 3 adet firmaya ait baz istasyonlarının bulunduğu yer 5. kez hırsızlar tarafından soyuldu. Akşam saatlerinde meydana gelen hırsızlıkta baz istasyonlarının bulunduğu alandakikapı kilidini kırıp tel örgülerin içine giren hırsızlar buradaki baz istasyonlarının aküleri ve kabloları çaldılar. Hereke bölgesine iletişimin kopması üzerine şebekeye gelen görevliler kapının kırılıp akülerin çalındığını tespit ettiler. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken şebeke görevlileri getirdikleri jeneratörler ile yeniden iletişim sistemine akımı vererek bağlantıyı sağladılar. Polis hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
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Baz istasyonlarına hırsız girdi!
Körfez'de baz istasyonlarının yer aldığı bölgeye 5. kez hırsız girdi. Hırsızlar istasyonlardan akü ve kabloları çaldılar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz