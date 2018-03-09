Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda 16.00’da Kocaeli 1937 Sekaspor, Çınarlı ile kozlarını paylaşacak. Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda ise aynı saatte Yuvacıkspor-Çayırovaspor karşı karşıya gelecek. Derince Suni çim Stadı’nda ise 17.00’de Belediye Derince-Hisareynspor mücadele edecek.
Bugün 12:59 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:03 TSİ )
U-19 P.Off A’da 3 maçlık heyecan
U-19 Futbol Ligi Play-Off grubunda yarın üç maç oynanacak.
Bugün 12:59 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz