U-19 P.Off A’da 3 maçlık heyecan

Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda 16.00’da Kocaeli 1937 Sekaspor, Çınarlı ile kozlarını paylaşacak. Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda ise aynı saatte Yuvacıkspor-Çayırovaspor karşı karşıya gelecek. Derince Suni çim Stadı’nda ise 17.00’de Belediye Derince-Hisareynspor mücadele edecek.