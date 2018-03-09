U-17’ler yarın 7 stada dağıldı

B, C, D, E, G, H ve K gruplarına ait toplam 9 maç, 6 stada dağılmış durumda.
Günün programı şöyle…
B-D.BİRLİK –MERT 14.45 DER. SUNİ
B-B.DERE-B.ÇEŞME 13.00 CEPHANE
C-41 FK-İZMİT FK 15.00 CEPHANE
D-.Y.ŞEHİR –Y.OVA 19.00 CEPHANE
E-D.TEPE –S.DOĞAN 13.00 Ö.DEMİR
G-K.YALI-Ç.TEPE 13.00 H.E.AKKAŞ
H-GEBZE-ÇERKEŞLİ 19.00 M. OKTAY
K-TÜRKELİ-A.ÇEŞME 13.00 B.BAĞI
K-41 KAR.-B. KAR. 13.00 M.OKTAY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz