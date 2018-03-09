2.K. 19’da 4 statta 4 maç

Program şöyle…
A-KADIKÖY-K.K ATEŞ 15.00 VİNSAN
D-DEFNE-Ç.ÇUKUR 17.00 K.MÜRSEL
E-ATILIM-YAVUZ 15.00 ESENTEPE
G-Y.SELİM-TAYFUN 15.00 BEYLİKBAĞI
2.K. U-19 Ligi’nde 4 ayrı statta 4 maç oynanacak. Maçlar A, D, E ve G Grubu’na ait.
A-KADIKÖY-K.K ATEŞ 15.00 VİNSAN
D-DEFNE-Ç.ÇUKUR 17.00 K.MÜRSEL
E-ATILIM-YAVUZ 15.00 ESENTEPE
G-Y.SELİM-TAYFUN 15.00 BEYLİKBAĞI
Bugün 13:07 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz