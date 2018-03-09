U-13 renk katacak!

Miniklerin büyük mücadelesi ilgi çekecek. Kaçırmayın deriz. İşte gönünü mönüsü…
A-D.BİRLİK-B.DER. 13.00 DER. SUNİ
A-PLAJYOLU-SUADİYE 14.00 A. KALKAVAN
A-İZMİT G. –Ş.TEPE 18.00 M.A.KAĞIT.
B-Y.KAPTAN –GÜNEŞ 12.30 A.KALKAVAN
B-SARIMEŞE-YAVUZ 12.00 ARSLANBEY
C-SERDAR G-Y.ŞEHİR 12:30 M.A.KAĞIT.
C-Y.İZMİT-Y.KAPTAN 11.00 CEPHANELİK
C-K.GENÇ -41 FK 11.00 A.KALKAVAN
D-1937 SEKA-Ç.GENÇ. 11.00 M.A.KAĞIT.
E-G.KRD.-GÖL. İ.Y. 13.00 KAVAKLI
E-K.İ.Y –ARSLAN. 13.00 K.MÜRSEL
F-KULLAR –D.DERE 14.00 Ş.A.KULAK.
F-HİSAR.-BAŞİSKELE 12.00 HİSAREYN
G-KÖR.G.-İ.TEPE FK 13.00 ESENTEPE
H-B.BAĞI K.-TRAKYA 11.00 BEYLİK.
K-DENİZLİ.-EĞİTİM 11.00 M.OKTAY
K-Ç.SERHAT-GEBZE 12.00 Ş.PINAR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz