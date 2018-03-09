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Emlakçılarda çift listeli kongre!

Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2. Olağan genel kurulu Pazar günü Antikkapı Restoran’da gerçekleşecek.

Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2. Olağan genel kurulu Pazar günü Antikkapı Restoran’da gerçekleşecek. Kongrede Mevcut Başkan Ahmet Pekin ve KEMDER Başkanı Alpay Hacıoğlu başkanlık için yarışacak.Odanın 930 üyesi bulunuyor. Kongre sonucunda ise 7 yönetim kurulu üyesi ve 3 denetim kurulu üyesi seçilecek.

Bugün 13:54 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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