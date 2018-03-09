Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2. Olağan genel kurulu Pazar günü Antikkapı Restoran’da gerçekleşecek. Kongrede Mevcut Başkan Ahmet Pekin ve KEMDER Başkanı Alpay Hacıoğlu başkanlık için yarışacak.Odanın 930 üyesi bulunuyor. Kongre sonucunda ise 7 yönetim kurulu üyesi ve 3 denetim kurulu üyesi seçilecek.
Bugün 13:54 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:08 TSİ )
Emlakçılarda çift listeli kongre!
Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2. Olağan genel kurulu Pazar günü Antikkapı Restoran’da gerçekleşecek.
Bugün 13:54 TSİ - Gündem
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz