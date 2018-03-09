Başkan Ayaz, komşuları ziyarete devam ediyor

Vatandaşların sıkıntı ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla ilçe sakinlerinin evlerine misafir olan Başkan Ayaz, Aydınkent Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden vatandaşlarla buluştu. Ayaz, ziyarette yaptığı konuşmada, Başiskele'de yaşayan vatandaşların istek ve görüşlerini önemsedikleri belirtti. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düşüncesiylehareket ettiklerini ifade eden Ayaz,ilçedeki çalışmaların vatandaşların taleplerine göre devam edeceğini aktardı. Talep ve önerilerini dile getiren site sakinleri, ziyaretinden dolayıBaşkan Ayaz'a teşekkür etti.