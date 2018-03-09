2.K.’de 4 grupta 13 sıkı maç!

Bugün toplam 4 grupta 13 maç oynanacak. Gol keyfi izlemek isteyen bu maçları kaçırmasın…
A-ÜÇYOL-SARIMEŞE. 17.00 CEPHANELİK
A-ACISU-Ç.GENÇLİK 15.00 Ş.A.T.OLÇAK
A-Y.BAR.-Ş.TEPE G. 17.00 ESENTEPE
C-İZMİT G.-GÜLTEPE 14.00 M.A.KAĞ.
C-Y.KAN.-MAŞUKİYE 16.00 KANDIRA
C-YARIMCA -EŞME 19.00 ESENTEPE
F-ULAŞLI-YAZLIK 15.00 D.DERE
F-GÖL. İ. Y.H.DERE 14.45 KAVAKLI
F-YALAKDERE-AKÇAT 15.00 K.MÜRSEL
F-K.DERB.-KAVAKLI 19.00 K.MÜRSEL
G-MARTI-TAVŞANLI 17.00 BEYLİKBAĞI
G-BALKAN-G.KALE 17.00 M.OKTAY
G-DARICA –M.PAŞA 15.00 N. HATUN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz