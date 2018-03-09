'Gönüllü' olarak yöneticiliğini yaptığı Sultan Orhanspor ile yatıp kalkan ve futbolu çok seven Faruk Ayar geçtiğimiz günlerde turuncu-mavili ekibin futbolcularına kendi elleriyle baklava yedirmiş ve onlara moral vermişti.
Bugün 14:11 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:13 TSİ )
Gebze’ye BAKLAVA
Metin Oktay Stadı’nın gülen yüzü Faruk Ayar, Gebzespor’a da baklava jestinde bulundu.
Bugün 14:11 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz