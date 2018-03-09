Normal sezonda 10 puan farkla şampiyon olan yeşil-siyahlılar, önceki akşam Kavaklı Stadı’nda çıktığı Play-Off maçında sezonun ilk yenilgisini aldı. Geçtiğimiz hafta Çınarlı’yı 4-2 yenerek Play-Off’a galibiyetle başlayan yeşil-siyahlı kramponlar, Kavaklı Stadı’nda karşılaştığı Hisareyn’e 3-2 kaybederken, bir oyuncusunu sakatlığa, bir oyuncusuna da kırmızı karta kurban verdi.
Bugün 14:13 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:15 TSİ )
Çayırova-19 yenildi: 3-2
Çayırovaspor U-19 Futbol Takımı’na nazar değdi.
Bugün 14:13 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz