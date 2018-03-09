Çayırova-19 yenildi: 3-2

Normal sezonda 10 puan farkla şampiyon olan yeşil-siyahlılar, önceki akşam Kavaklı Stadı’nda çıktığı Play-Off maçında sezonun ilk yenilgisini aldı. Geçtiğimiz hafta Çınarlı’yı 4-2 yenerek Play-Off’a galibiyetle başlayan yeşil-siyahlı kramponlar, Kavaklı Stadı’nda karşılaştığı Hisareyn’e 3-2 kaybederken, bir oyuncusunu sakatlığa, bir oyuncusuna da kırmızı karta kurban verdi.