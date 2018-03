Hürriyet: Kadın erkek eşit değildir diyenlerle bu yol yürünmez

CHP Kocaeli Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Fatma Kaplan Hürriyet mecliste 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili yaptığı konuşmada hükümeti eleştirdi. Genç kadın işsizliğinin arttığınaı kadınların her geçen gün şiddetin pençesine düştüğünü ve buna da iktidarın neden olduğuna dikkat çeken Hürriyet, “Kadınların mücadelesinde en önemli şey, haklarını bilmeleridir. Çünkü öğrenmek ve örgütlenmek hak aramanın ilk adımıdır” açıklamasında bulundu.

BİZDEKİ HAKLAR İSVİÇRE’DE YOKTU

8 Mart’ın öneminden bahsederek konuşmasına başlayan CHP Milletvekili Hürriyet, Cumhuriyet’in kurulmasında kadınların da emekleri olduğunu belirterek, “Yüz altmış bir yıl önce New York'ta 40 bin dokuma işçisi, daha iyi çalışma koşulları istemiyle, bir tekstil fabrikasında greve başlar ancak işçilerin fabrikaya kilitlenmesi arkasından çıkan yangında tam 129 kadın işçi can verir. Bu grev her ne kadar gözyaşıyla bittiyse de onların bu mücadelesi yüzyıllar sonrasına ilham kaynağı oldu. Kadınlarımızın, Kurtuluş Mücadelesindeki kutsal fedakârlığını karşılıksız bırakmayan, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk "Dünyada hiçbir milletin kadını 'Ben, Anadolu kadınından fazla çalıştım; milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim.' diyemez." diyerek Avrupalı kadınlarda dahi olmayan seçme ve seçilme hakkını Türk kadınına layık görmüştür. İsviçre bile bu hakkı bizden tam otuz sekiz yıl sonra kendi ülkesinde vermiştir” dedi.

KANLI BİRER İSTATİSTİK HALİNE GETİRDİLER

Kadınlara verilen hakların her geçen gün erozyona uğradığını belirten Hürriyet, “Ayrıştıran, ötekileştiren söylemler kadını cinayet, tecavüz, taciz olaylarının tam ortasında bırakmıştır. Bu söylemler son on altı yıldır iktidarda olan AKP döneminde tavan yapmış, 2017 yılında 409 kadın katledilmiş, sadece 2018 yılının ilk iki ayında 75 kadın öldürülmüş ve ne yazık ki faillerin de yüzde 47'si tespit edilememiş. Öldürülen kadınlarımızı kanlı birer istatistik hâline getiren eylem ve söylemler kadın haklarını hiçe saymakla kalmamış, kadınları bitmeyen bir cinayet döngüsü içerisine ve işsizlik kervanına, çıkmazına sokmuştur. TÜİK istatistiklerinde kadın istihdam oranı erkeklerin yarısı kadar. Kadınlarımız yeterli ve güvenceli istihdam olanağına sahip değil. Genç kadın işsizliği artıyor. Kadınlar sınırlı iş kollarına hapsediliyor ve iş yaşamından koparılıyor. Doğum izinleri kadınlar aleyhine kullanılıyor ama denetim sağlanmıyor. 6284 sayılı Yasa ve ilk imzacısı olduğumuz İstanbul Sözleşmesi gerektiği gibi uygulanmıyor” dedi.

KADINLAR İÇİN EŞİTLİK VE ADALET İSTİYORUZ

Milletvekili Hürriyet, iktidarın kadın karşıtı söylemlerinin bunda en büyük pay sahibi olduğunu da belirterek, “ ‘Kadınlar iş aradığı için işsizlik artıyor Kadına iz bırakmadan dayak atmak mubahtır. Kadın ile erkek eşit olamaz, fıtrata aykırı’ diyen zihniyet yüzünden kadın bir obje olarak görülüyor. Bu zihniyette, kadın haklarını çağdaş seviyeye ulaştırma gayretini görmüyoruz. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda bile ‘kadın erkek eşitliği’ ismi, ‘Aile Bakanlığı’nın isminden de ‘kadın’ ismi kaldırıldı. ŞÖNİM'ler ne yazık ki işlevsiz ve yetersiz. Kadınların mücadelesi bizim mücadelemiz, bizim mücadelemiz ise hak arama mücadelesi. Ezilen, sömürülen, öldürülen, tecavüze uğrayan, ne giyeceğimizden, kaç çocuk yapacağımızdan, hangi desibelde güleceğimize karar verilen kadınlar olarak, farklı sosyal, ekonomik sınıflara, farklı ideolojilere sahip olabiliriz. Ama tüm farklılıklarımızla birlikte mücadele etmek gerekliliğine inanıyoruz. Sadece 8 Martlarda değil, her gün bu mücadelenin alın terini dökeceğiz. Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kalktığı, özgürlüklerin kısıtlanmadığı eşit bir gelecek için çoğalan mücadelemizde var olacağımızı hatırlatarak ‘Kadınlar için eşitlik ve adalet’ diyorum” diyerek sözlerine son verdi.