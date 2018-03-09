Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:34 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 15:39 TSİ )

Kadınlar organlarını bağışladı

İzmit'te, Sinan Dereli Ortaokulu Okul Aile Birliği'nin düzenlediği 'Hayat için el ele. Haydi Organ Bağışı' konulu panel sonrası kadınlar organlarını bağışladı.

Sinan Dereli Ortaokulu'nda düzenlenen 'Hayat için el ele. Haydi Organ Bağışı' konulu panele konuşmacı olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Doktor Ayşegül Akçığ, Okul Müdürü İsa Dede, Okul Aile Birliği Başkanı Gülten Sevilir Uğur ve veliler katıldı. Kocaeli'nin organ bağışında Türkiye birincisi olduğunu söyleyen Dr. Ayşegül Akçığ, "Organ nakli, vücutta görevini yapamayan bir organın yerine yeni bir organın nakledilmesidir. Bu da canlı bir vericiden veya beyin ölümü gerçekleşmiş, organları bağışlanmış kişiden alınan sağlam ve aynı görevi üstlenecek bir organın alınması ile gerçekleşir. Nerede yaşam varsa orada umut vardır. Benzersiz olan ise yaşam sonlandığında dahi umut olabilmek ve o umutla birlikte yaşamda yeniden var olabilmektir" dedi. Organ bağışı bekleyen 70 bine yakın hasta olduğunu söyleyen Akçığ, tek çaresi kendine uygun organ naklinin olduğunu ve zamanla yarıştıklarını ifade ederek, organ bağışının önemini vurguladı. Panelden sonra Okul Müdürü İsa Dede ile birilikte Okula Aile Birliği üyeleri ile panele katılan kadınlar, organlarını bağışladı.

Bugün 14:34 TSİ DHA Kocaeli- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Cumhurbaşkanı'ndan Meslek liselilere müjde! mask
Cumhurbaşkanı'ndan Meslek liselilere müjde!
Dr. Mehmet Yılmaz: Türkiye'nin en kaliteli suyu Kocaeli'de mask
Dr. Mehmet Yılmaz: Türkiye'nin en kaliteli suyu Kocaeli'de
İlber Ortaylı söyleşisinde salon krizi! mask
İlber Ortaylı söyleşisinde salon krizi!
Çocuğum okula hazır mı? mask
Çocuğum okula hazır mı?
Bilgi Köprüsü’nden 8 Mart için anlamlı bağış mask
Bilgi Köprüsü’nden 8 Mart için anlamlı bağış
Gebzeli öğrencilere muhasebecilik anlatıldı mask
Gebzeli öğrencilere muhasebecilik anlatıldı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İnşaatta buluşan gençlere polis baskını! mask
İnşaatta buluşan gençlere polis baskını!
Kalbine sıkarak intihar etti! mask
Kalbine sıkarak intihar etti!
Genç anne, hayatına son verdi! mask
Genç anne, hayatına son verdi!
Kendini tavana zincirle astı! mask
Kendini tavana zincirle astı!
Boşanmak için tuttuğu avukatın tacizine uğradı! mask
Boşanmak için tuttuğu avukatın tacizine uğradı!
"Su" yalanını dikkate almayın! Güvenle içebilirsiniz... mask
"Su" yalanını dikkate almayın! Güvenle içebilirsiniz...

GALERİ

Makas atan otomobil sürücüsü beton mikserine çarptı: 1 yaralı! mask
Makas atan otomobil sürücüsü beton mikserine çarptı: 1 yaralı!
İzmit'te 8 Dünya Kadınlar Günü kutlandı mask
İzmit'te 8 Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Pamukkale Turizm ile İzmit Otogarı çiçek açtı mask
Pamukkale Turizm ile İzmit Otogarı çiçek açtı
Türkiye'nin tek kadın şoförü görenleri şaşırtıyor mask
Türkiye'nin tek kadın şoförü görenleri şaşırtıyor
Eczacı gençlerden dikkat çeken video mask
Eczacı gençlerden dikkat çeken video
Otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı mask
Otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR