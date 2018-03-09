Sinan Dereli Ortaokulu'nda düzenlenen 'Hayat için el ele. Haydi Organ Bağışı' konulu panele konuşmacı olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Doktor Ayşegül Akçığ, Okul Müdürü İsa Dede, Okul Aile Birliği Başkanı Gülten Sevilir Uğur ve veliler katıldı. Kocaeli'nin organ bağışında Türkiye birincisi olduğunu söyleyen Dr. Ayşegül Akçığ, "Organ nakli, vücutta görevini yapamayan bir organın yerine yeni bir organın nakledilmesidir. Bu da canlı bir vericiden veya beyin ölümü gerçekleşmiş, organları bağışlanmış kişiden alınan sağlam ve aynı görevi üstlenecek bir organın alınması ile gerçekleşir. Nerede yaşam varsa orada umut vardır. Benzersiz olan ise yaşam sonlandığında dahi umut olabilmek ve o umutla birlikte yaşamda yeniden var olabilmektir" dedi. Organ bağışı bekleyen 70 bine yakın hasta olduğunu söyleyen Akçığ, tek çaresi kendine uygun organ naklinin olduğunu ve zamanla yarıştıklarını ifade ederek, organ bağışının önemini vurguladı. Panelden sonra Okul Müdürü İsa Dede ile birilikte Okula Aile Birliği üyeleri ile panele katılan kadınlar, organlarını bağışladı.