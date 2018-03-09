Periler yaklaşık bir aylık aradan sonra yarın İzmit’te maç yapacak. Kastamonu ekibi Ferko Ilgaz KBSK’yı konuk edecek Perilerin maçı İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 17.00’de başlayacak.
Bugün 14:35 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:37 TSİ )
Peri evinde!
Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Ligi’ndeki ekibimiz İzmit Belediye, geçen hafta deplasmanda Edremit Güre’yi son saniyede 65-64 yenerek, ikinci sıraya yükseldi.
Bugün 14:35 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz