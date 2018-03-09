Beşiktaş G.Birliği (19.00-Beinsport 1)

Yarın sırayı Beşiktaş alıyor. Mücadelelerde görev alacak hakemler de açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 10, 11 ve 12 Mart’ta oynanacak maçlar ve bu maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde…

YARIN:

13.30 Sivas - K.Paşa: Alper Ulusoy

16.00 Osmanlı - Bursa: Barış Şimşek

19.00 Beşiktaş - G.Bir.: Mustafa Öğret.

PAZAR:

13.30 Göztepe - Antalya: Fırat Aydınus

13.30 Kayseri - Karabük: Suat Arslanboğa

16.00 Malatya – F.Bahçe: Mete Kalkavan

19.00 G.Saray - Konya: Halil Umut Meler

PAZARTESİ

20.00 T.Akhisar - Trabzon: Ümit Öztürk