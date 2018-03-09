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CHP Karamürsel’de 8 Mart kutlaması

CHP Karamürsel İlçe Kadın Kolları’nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenledikleri program geniş katılımla gerçekleşti.

Parti binasında gerçekleşen ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Hamiyet Eraslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya CHP Karamürsel İlçe Başkanı Ali Kara da katıldı.

ATATÜRK’Ü HATIRLATTI

Programda konuşan ilçe başkanı kara, “Kadınlarımızın kurtuluş savaşı dönemindeki fedakarlığını Atatürk karşılıksız bırakmadı. Kadınlara seçme ve seçilme hakkını verdi” dedib Kadın kolları başkanı Hamiyet Eraslan da, “Ezilen, sömürülen, tecavüze uğrayan, kaç çocuk yapacağımızdan nasıl güleceğimize kadar karar verilen kadınlar olarak tüm farklılıklarımızla birlikte mücadele etmeliyiz. Kadınlar için ‘eşitlik ve adalet’ diyor, tüm kadınlarımızın kadınlar günü kutlu olsun diyoruz” şeklinde konuştu.

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