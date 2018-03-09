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Yıllar mutluluklarını eksiltmedi

AKP Karamürsel İlçe Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 50 yıldan fazladır evli olan çiftler bir araya geldi.

İlçedeki bir kafede gerçekleşen kahvaltı programına, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin ile davetliler katıldı.

ÇİFTLERİ AĞIRLADILAR

Programa ev sahipliği yapan Ekin, burada yaptığı konuşmada, Türk toplumunda önemli bir yeri olan aile kurumunun nasıl sağlıklı temeller üzerine inşa edilebileceğini anlatmak için böyle bir organizasyon yaptıklarını belirtti. 54 yıldır evli olan Gülsüm Dikdemir (72) ve Orhan Dikdemir (83) çifti de her zaman birbirlerine karşı saygılı ve dürüst olduklarını ve bu sayede uzun yıllar mutlu yaşadıklarını söyledi. Program, çiftlerin protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Bugün 14:57 TSİ - Gündem

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