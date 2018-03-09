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DP World Yarımca’dan bir ilk

Cinsiyet eşitliğini sağlamak için Birleşmiş Milletler’in ilgili kuruluşları tarafından hazırlanan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzalayan ilk Türk limanı DP World Yarımca, kadın çalışanlarının sayısını artıracak.

Türkiye’nin en büyük konteynır limanlarından biri olan DP World Yarımca Terminali, Birleşmiş Milletler bünyesindeki Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) belgesini Türkiye’de imzalayan ilk liman oldu. DP World Yarımca, Kadınlar Günü’nde imza attığı bu belge ile cinsiyet eşitliğinin sağlanması için WEPs uyarınca gerekli tüm adımları atacağını taahhüt ediyor.

KADIN ÇALIŞAN ORANI YÜZDE 20 OLACAK

Yarımca terminalinin de bağlı bulunduğu DP World Global WEPs imzacıları arasında yer almaktadır. DP World Yarımca’nın WEPs imzasından sonra hedefleri arasında kurumda çalışan kadın oranını yüzde 16’dan yüzde 20’ye çıkartmak da var. Sektörde kadın çalışan oranı yüzde 3 civarında.

MENTORLUK PROGRAMI

Bu çerçevede DP World Yarımca, anne sağlığını desteklemek için liman alanında annelik izninden geri dönen bebekli kadın çalışanlar için esnek çalışma düzenlemeleri, süt sağma odaları gibi iyi uygulamaları hayata geçirmeyi hedefliyor. Bölgedeki kız meslek lisesi için “mentorluk” programı da bulunuyor.

İKİ TOPLANTI YAPILACAK

Hayata geçirilecek bu program dahilinde öğrencilere yeni başlayacakları kariyerleri için gönüllü şirket çalışanları ve yöneticileri CV yazma gibi koçluk hizmetleri verecekler, onları iş hayatına hazırlayacaklar. Bunların dışında şirketin üst düzey yönetimi, kadın çalışanların taleplerini incelemek için yılda iki kez özel toplantı yapacak.

CENSİYET EŞİTLİĞİ VURGUSU

DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, “Türkiye çok dinamik bir genç nüfusa sahip. Ülkenin kalkınmaya devam etmesi, daha güçlü bir ekonomiye sahip olabilmesi erkekler kadar kadınların da katkıda bulunmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. DP World Yarımca olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi konularında öncü olarak fark yaratmayı taahhüt ediyoruz” diyor.

Bugün 14:59 TSİ - Ekonomi

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