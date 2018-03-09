KOTO’da seçim hazırlıkları başladı

Konut inşaatı sektörünün yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 2. Meslek Komitesi için seçim çalışmalarını sürdüren KOTO Senin 2. Meslek Komitesi Çalışma Grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi. KOTO yöneticilerinden Mikail Kayacı’nın yanı sıra toplantıda Hüseyin Avni Aslan, Mert Kavşut ile Faruk Mamik katıldı. Toplantıya sektör temsilcileri yoğun katılım sağladı.

ÖNEMLİ PROJELER HAZIRLIĞI

Toplantıda konuşan oda yöneticilerinden Mikail Kayacı, son 1,5 yılda odanın layık olduğu şekilde yönetildiğini ifade etti. Kayacı, “Necmi Bulut başkanımız ve ekibi, ateşten gömleği giydiler. 1.5 yıldır çok çalışmış, KOTO’yu hak ettiği noktaya taşımıştır. Necmi Bulut başkanımız ve ekibi yeni dönemde de hem üyelerimizin ticaretinin, hem de şehrimizin ekonomisinin gelişmesi için önemli projelerin hazırlığındadır” ifadelerine yer verdi. Akabinde, Hüseyin Avni Aslan ve Mert Kavşut seçim öncesi ve sonrası için düşüncelerini aktardı.

DOSYA HAZIRLANDI

Toplantı, sektörün güncel konularının görüşülmesiyle devam etti. Müteahhitlerin yaşadığı sorunları, çözüm önerileriyle birlikte değerlendiren KOTO Senin 2. Meslek Komitesi Çalışma Grubu, ‘kentsel dönüşüm’ ana başlığı altında; il ve ilçe belediyeleri imar komisyonlarına inşaatçılardan temsilci görevlendirilmesi ve kat artışı ile ilgili imar düzenlemeleri yapılması için dosya hazırladı.