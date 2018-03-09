İzmit’te merdivenler için ihale yapıldı

47 ayrı yerdeki merdivenlerin bakım ve onarımı için yapılan ihaleye 4 firma katıldı. Yapım süresi 180 gün ve yaklaşık maliyeti 634 bin 579 lira olan ihalenin sonucu, yapılacak değerlendirmelerin ardından belirlenecek.
FİRMA VE TEKLİFLER
Erdoğan Yatırım 533.000 TL
Sadin Adar 537.378 TL
İlker Gemici 610.761 TL
Gersut İnşaat 632.982 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz