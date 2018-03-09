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GTÜ bir ilke imza attı

ASELSAN, araştırma üniversiteleri GTÜ, GAZİ, İTU ve ODTÜ arasında imzalanan protokol ile savunma sanayisinde kritik teknolojilerin millileştirilmesi ve bu projelerin başarıyla sonuçlandırılmasına ivme kazandıracak bir akademi kuruldu

ASELSAN, aralarında Gebze Teknik Üniversitesi’nin (GTÜ) de bulunduğu 4 araştırma üniversitesiyle “Üniversiteler Arasında Lisansüstü Eğitim Protokolü” imzaladı. Ankara’da yapılan Lisansüstü Eğitim Protokolü ile ASELSAN Akademi Tanıtım toplantısına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ASELSAN ve programında yer alan üniversitelerin yöneticileri katıldı.

PROGRAMLAR YAPILANDIRILACAK

Bir sanayi kuruluşu ile birden fazla üniversitenin iş birliğine gitmesi şeklinde uygulanan model olan programa YÖK koordinasyonunda, Gazi Üniversitesi (GAZİ), Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) dahil oldu. Üniversite-sanayi iş birliğinde dünyada bir ilkin gerçekleştirildiği ASELSAN Akademi teknoloji ve mühendislik alanındaki uzman ve yenilikçi yapısıyla Türkiye'nin savunma sanayisine katkı yapacak ve bu alandaki programların yeniden yapılandırılmasına imkan tanıyacak.

GÖRGÜN ÇOK HEYECANLI

YÖK ile yapılan protokol kapsamında ASELSAN, üniversitelerin dış kampüsü işlevi üstlenerek üniversite fabrikaya taşınmış olacak. Yapılan işbirliği ile ilgili açıklama yapan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü ve ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Görgün ülkemizin kritik alanlarda yaptığı millileşme hamlesinin içinde GTÜ olarak yer almaktan büyük heyecan duyduklarını söyledi.

SAVUNMA SANAYİSİNE DESTEK

Görgün, “Hem ASELSAN adına hem de GTÜ adına katkı vermekten heyecan duyduğum ASELSAN Akademi lansmanı Ankara’da gerçekleşti. GTÜ, GAZİ, İTU ve ODTÜ’nün ortak kampüsü ve birlikte çalışma platformu oluştu. Savunma sanayinin gelişmesine, üniversitelerimizin gelişmesine insan kaynağının gelişmesine katkısı olacak” ifadelerini kullandı.

Bugün 15:03 TSİ - Eğitim

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