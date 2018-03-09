Mart ayının başı itibariyle domates fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Yetiştirilen ve tezgahları süslemeye başlayan domatesin fiyatının 1 buçuk liraya kadar gerilediği bildirildi. Havaların durumuna göre nisan ayından itibaren de fiyatların yeniden yükselişe geçebileceği belirtildi.
Bugün 15:04 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:07 TSİ )
Domatesin fiyatı 1,5 liraya düştü
Kış aylarının olumsuz hava koşulları ve yurt dışına yapılan ihracat sebebiyle domatesin kilo fiyatı, bir dönem 6 liraya kadar çıkmıştı.
Bugün 15:04 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz