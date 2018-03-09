Domatesin fiyatı 1,5 liraya düştü

Mart ayının başı itibariyle domates fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Yetiştirilen ve tezgahları süslemeye başlayan domatesin fiyatının 1 buçuk liraya kadar gerilediği bildirildi. Havaların durumuna göre nisan ayından itibaren de fiyatların yeniden yükselişe geçebileceği belirtildi.