2018'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri, artış oranını temmuz ayı başında öğrenecek. Ancak uzmanların tahminleri zammın ipuçlarını veriyor. Uzmanlara göre, 2018'in ilk yarısında enflasyon, yani emeklilerin zam oranı yüzde 4, yüzde 4.5 ya da yüzde 5 seviyesinde olabilir. Bu tahminler gerçekleşirse, emeklilerin maaşında 224 liraya varan artış yaşanacak.
Bugün 15:09 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 17:18 TSİ )
Emekliler bekleyişte...
Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi temmuz zammını merakla bekliyor.
Bugün 15:09 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz