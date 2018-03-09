Emekliler bekleyişte...

2018'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri, artış oranını temmuz ayı başında öğrenecek. Ancak uzmanların tahminleri zammın ipuçlarını veriyor. Uzmanlara göre, 2018'in ilk yarısında enflasyon, yani emeklilerin zam oranı yüzde 4, yüzde 4.5 ya da yüzde 5 seviyesinde olabilir. Bu tahminler gerçekleşirse, emeklilerin maaşında 224 liraya varan artış yaşanacak.