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Asker annelerinden Mehmetçik’e jest

Kartepeli asker anneleri Afrin’de devam eden operasyonda canı pahasına mücadele eden Mehmetçiğe destek verirken, ilçelerinde görev yapan Mehmetçikleri de unutmayarak onlara kendi elleri ile yemek hazırladı.

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü ve KAR-MEK üyelerinden asker anneleri, Kartepe Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Mehmetçikler için elleriyle yemekler hazırladı. Asker anneleri tarafından hazırlanan sofraya misafir edilen Mehmetçikler, hazırlananlar karşısında duygulandılar. Programda Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in yanı sıra Jandarma Kıdemli Üsteğmen Ergin Sarıçiçek, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, muhtarlar ve davetliler de katıldı.

TESELLİ BULDULAR

Programda Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in desteği ile Kartepeli kadınlar tarafından hazırlanan yemekler Mehmetçiğe ikram da bulunuldu. İkram öncesinde ise hep birlikte aziz şehitler ve gaziler için dualar edildi. Dua okunurken asker annelerinin gözleri doldu. Evlatlarını vatan borcuna gönderen Kartepeli anneler ilçelerinde görev yapan Mehmetçikle teselli buldu.

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