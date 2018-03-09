Körfezli öğrencilerden Mehmetçik'e destek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla Mehmetçik'e desteklerini ortaya koymak isteyen Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde bir araya geldi. Sunumunu öğrencilerin yaptığı program, saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı.

YEMİN ETTİLER

Öğrenciler, okul müdürleri Orhan Yavuz'un kendilerini selamlamasının ardından hep bir ağızdan komando marşını söyledi ve ardından İzcilik Grubu öğrencileri de izcilik yemini etti. Okul mehter takımının da gösteri sunduğu etkinliğin sonunda, öğrencilerden Halil İbrahim Özdemir tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve Kenan Bulut tarafından şehitler için dua yaptırıldı.