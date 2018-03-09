Efetur kadınlara karanfil dağıttı

Efe Tur çalışanları, 8 Mart’ta firmaları ile yolculuk yapan kadınlara karanfil dağıttı. Kocaeli Ankara, Bartın, İstanbul, Karabük, Zonguldak, İzmir başta olmak üzere şehirlerarası otobüs terminallerinde ve Kuruçeşme Halkevi yazıhanelerinde Efe Tur’un personelleri tarafından binlerce çiçek dağıtıldı. Bu güzel jest karşısında bayan müşteriler, “Bir kadın olarak hatırlanmak güzel bir duygu. Efe Tur’a bizi unutmadığı için teşekkür ediyoruz” dediler. Efetur yetkilileri, özel günlerde müşterilere özel jestler yapmaya devam edeceklerini belirttiler.