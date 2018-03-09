Efe Tur çalışanları, 8 Mart’ta firmaları ile yolculuk yapan kadınlara karanfil dağıttı. Kocaeli Ankara, Bartın, İstanbul, Karabük, Zonguldak, İzmir başta olmak üzere şehirlerarası otobüs terminallerinde ve Kuruçeşme Halkevi yazıhanelerinde Efe Tur’un personelleri tarafından binlerce çiçek dağıtıldı. Bu güzel jest karşısında bayan müşteriler, “Bir kadın olarak hatırlanmak güzel bir duygu. Efe Tur’a bizi unutmadığı için teşekkür ediyoruz” dediler. Efetur yetkilileri, özel günlerde müşterilere özel jestler yapmaya devam edeceklerini belirttiler.
Bugün 15:44 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:46 TSİ )
Efetur kadınlara karanfil dağıttı
Efe Tur, özel günlere verdiği önemi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir kez daha gösterdi.
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Bugün 15:44 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz