Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:48 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 16:05 TSİ )

Yaşlı adamın cesedi bulundu!

Gölcük'te yalnız yaşayan 59 yaşındaki Mehmet Köroğlu'nun cansız bedeni bulundu.

Gölcük Ihsaniye Çiftlik Mahallesi 4144 sokak üzeri No:5 adresinde tek başına ikamet eden ve bir kahvede çalıştığı öğrenilen 59 yaşındaki Mehmet Köroğlu'ndan 3 günden bu yana haber alamayan arkadaşları durumdan şüphelenerek evine gitti.Kapıyı çaldıkları halde kapı açılmayınca, Köroğlu'nun arkadaşları camlardan iceri baktı. Kendisini yerde hareketsiz görüncede hemen polis ve 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahısın öldüğünu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası cenaze otopsi işlemleri için hastaneye kaldırılırken, Köroğlu'nun kesin ölüm nedeninin adli tip kurumundan gelecek raporla netlik kazanacağı ögrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bugün 15:48 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Gebze'de 2 kadına tecavüz ve gasp şüphelisi 4 kişi yakalandı mask
Gebze'de 2 kadına tecavüz ve gasp şüphelisi 4 kişi yakalandı
Ünlü şarkıcının kızına cinsel istismara hapis cezası gelebilir! mask
Ünlü şarkıcının kızına cinsel istismara hapis cezası gelebilir!
Karakadılar ucuz atlattı! mask
Karakadılar ucuz atlattı!
Dün akşamdan beri haber alınamıyor! Gören duyan varsa... mask
Dün akşamdan beri haber alınamıyor! Gören duyan varsa...
Körfez'de trafik kazası: 2 yaralı mask
Körfez'de trafik kazası: 2 yaralı
Dilovası'nda, 4 ton kaçak et ele geçirildi mask
Dilovası'nda, 4 ton kaçak et ele geçirildi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İnşaatta buluşan gençlere polis baskını! mask
İnşaatta buluşan gençlere polis baskını!
Kalbine sıkarak intihar etti! mask
Kalbine sıkarak intihar etti!
Genç anne, hayatına son verdi! mask
Genç anne, hayatına son verdi!
Kendini tavana zincirle astı! mask
Kendini tavana zincirle astı!
Boşanmak için tuttuğu avukatın tacizine uğradı! mask
Boşanmak için tuttuğu avukatın tacizine uğradı!
"Su" yalanını dikkate almayın! Güvenle içebilirsiniz... mask
"Su" yalanını dikkate almayın! Güvenle içebilirsiniz...

GALERİ

Makas atan otomobil sürücüsü beton mikserine çarptı: 1 yaralı! mask
Makas atan otomobil sürücüsü beton mikserine çarptı: 1 yaralı!
İzmit'te 8 Dünya Kadınlar Günü kutlandı mask
İzmit'te 8 Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Pamukkale Turizm ile İzmit Otogarı çiçek açtı mask
Pamukkale Turizm ile İzmit Otogarı çiçek açtı
Türkiye'nin tek kadın şoförü görenleri şaşırtıyor mask
Türkiye'nin tek kadın şoförü görenleri şaşırtıyor
Eczacı gençlerden dikkat çeken video mask
Eczacı gençlerden dikkat çeken video
Otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı mask
Otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR