Gölcük Ihsaniye Çiftlik Mahallesi 4144 sokak üzeri No:5 adresinde tek başına ikamet eden ve bir kahvede çalıştığı öğrenilen 59 yaşındaki Mehmet Köroğlu'ndan 3 günden bu yana haber alamayan arkadaşları durumdan şüphelenerek evine gitti.Kapıyı çaldıkları halde kapı açılmayınca, Köroğlu'nun arkadaşları camlardan iceri baktı. Kendisini yerde hareketsiz görüncede hemen polis ve 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahısın öldüğünu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası cenaze otopsi işlemleri için hastaneye kaldırılırken, Köroğlu'nun kesin ölüm nedeninin adli tip kurumundan gelecek raporla netlik kazanacağı ögrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bugün 15:48 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:05 TSİ )
Yaşlı adamın cesedi bulundu!
Gölcük'te yalnız yaşayan 59 yaşındaki Mehmet Köroğlu'nun cansız bedeni bulundu.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 15:48 TSİ - Asayiş
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz