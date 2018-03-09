Yaşlı adamın cesedi bulundu!

Gölcük Ihsaniye Çiftlik Mahallesi 4144 sokak üzeri No:5 adresinde tek başına ikamet eden ve bir kahvede çalıştığı öğrenilen 59 yaşındaki Mehmet Köroğlu'ndan 3 günden bu yana haber alamayan arkadaşları durumdan şüphelenerek evine gitti.Kapıyı çaldıkları halde kapı açılmayınca, Köroğlu'nun arkadaşları camlardan iceri baktı. Kendisini yerde hareketsiz görüncede hemen polis ve 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahısın öldüğünu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası cenaze otopsi işlemleri için hastaneye kaldırılırken, Köroğlu'nun kesin ölüm nedeninin adli tip kurumundan gelecek raporla netlik kazanacağı ögrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.