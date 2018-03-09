Hacıoğlu’ndan, kongre öncesinde Ahmet Pekin’e sert yanıtlar: Odamızın yönetime bile borcu var

Kocaeli Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın yarın yapılacak olan 2. olağan genel kurulu, büyük bir çekişmeye sahne olacak. Antikkapı Restoran’da yapılacağı açıklanan kongre için mevcut başkan Ahmet Pekin’in yanı sıra geçtiğimiz kongredeki rakibi Alpay Hacıoğlu da başkan adayı olacak. 930 üyesi bulunan odanın kongresi ile 7 kişilik yönetim ve 3 kişilik de denetim kurulu belirlenecek.

HACIOĞLU 7 OYLA KAYBETMİŞTİ

Daha önce yapılan seçimi, 349 oy alan Ahmet Pekin, 335 oy alan Alpay Hacıoğlu’na karşı kazanmıştı. Fakat yarın ki seçim öncesinde iki adayın da cephesinde oldukça gergin açıklamalar yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Alpay Hacıoğlu’nu isim vermeden eleştiren Pekin, hakkında bazı isimlerin yanından ayrıldığı iddialarını Kocaeli Emlakçılar Derneği (KEMDER) kaynaklı dedikodular olarak nitelendirmişti.

“ÖZEL ÇALIŞMALARI YOK!”

Yapılan bu açıklamalara başkan adaylarından Alpay Hacıoğlu da sert karşılık verdi. Gazetemizi ziyaret eden ve kongre ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunan başkan adayı Hacıoğlu, mevcut oda yönetiminin üyelerine ve meslektaşlarına yönelik herhangi bir çalışma içinde olmadığını, üstelik mevcut noktada odanın borçlandırıldığını dile getirdi.

İSİMLERİ TEK TEK SAYDI

Pekin’in söylemlerinin aksine, daha önce kendisine destek veren önemli isimlerin şimdi aynı noktada olmadığını savunan Hacıoğlu, “Daha önce seçilen yönetim kurulunda yer alan Abdurrahman Yazıcı daha ilk toplantıda istifa etmişti. Aynı şekilde Murat Gündem de Ahmet Pekin ile birlikte değil. Hakan Uzun, Erkan İşler ve Gölcük Emlakçılar Derneği’mizin başkanı Necmi Kandemir de bizimle birlikte. Ayrıca mevcut yönetime karşı küskün olanların sayısı fazla” dedi.

“BU SEÇİMDE SİYASET YOK”

Daha önce yapılan olağan kongrede siyasetin net şekilde müdahil olduğunu dile getiren Hacıoğlu, “Şimdi böyle bir şey söz konusu değil ve bu durum bizleri sevindiriyor. Geçtiğimiz seçimi bize göre 7 oy farkla kaybetmiştik. Fakat şimdi çok daha güçlüyüz. Bizim en büyük vaadimiz bu odaya ve mesleğimize kesinlikle siyaseti bulaştırmayacağız” diye konuştu.

“İKİ GÜN KALA ÜYE OLANLAR OY KULLANDI”

Kaybettikleri kongre hakkında da konuşan Alpay Hacıoğlu, ifadelerinde şu sözlere yer verdi: “O kongrede seçimden iki gün önce bile üye olanlara oy kullandırıldı. Hatta emlakçılıkla ilgisi olmayanlar bile üye yapıldı. Fakat şimdi bir kişinin oy kullanabilmesi için en az 6 ay süreli odaya üye olması gerekiyor. Biz yönetim kurulumuzu oluştururken de eşitlik ve temsiliyet adaletine önem verdik. Çok güçlü bir ekibimiz var.”

“ÇOK İYİ HAZIRLANDIK”

Adaylık sürecini sıkıntısız şekilde sürdürdüğünü dile getiren Alpay Hacıoğlu, “Çalışmalarımızı odamızın saygınlığına halel getirmeyecek şekilde yaptık. Sadece sahada var olduk. Meslektaşlarımıza kendimizi, projelerimizi ve hedeflerimizi anlattık. Üyelerimizden gördüğümüz ilgiden çok memnunuz. Biz bu kongreye çok iyi hazırlandık. En iyi netice ile sandıktan çıkacağız” diye konuştu.

“ODA SÜRECİNİ BİZ BAŞLATTIK”

Oda başkanı Ahmet Pekin’in KEMDER ile ilgili açıklamalarına da yanıt veren Hacıoğlu, şöyle konuştu: “Rahmetli Ünal Emre bu derneği kurdu, hepimizi bir çatı altında topladı. Daha sonra Nejat Bey başkan oldu, şimdi görev bende. O dönemde odanın kurulması için bütün girişimlerde bulunduk. Altını çiziyorum; biz bulunduk. Fakat bazı ahbap çavuş ilişkileri ile oda hakkında yetki belgesi bu arkadaşlara verildi. O kadar güçlü olduklarını iddia ettiler, fakat bana karşı 7 oy farkla seçimi kazanabildiler” diye konuştu.

“ODAYI BORÇLANDIRDILAR”

Mevcut oda yönetimini sert sözlerle eleştiren Hacıoğlu, “Aylardır görevdeler, fakat hiçbir iş yapmadılar. Benim mesleki anlamda odamız ile ilgili endişelerim var. Bu kadar kısa zamanda büyük harcamalar yapılmış. Odamız şu anda borçlu bir yapıda. Üstelik ‘Ben çok iyi kazanıyorum, aileme bakıyorum. Bu işlerin zekatı olarak da odayı kurdum’ diyebilen, böylesine gaflar yapabilen bir başkan tarafından idare ediliyor” dedi.

“BAŞKAN VE YÖNETİME 100 BİN LİRA BORÇ”

Odanın borçları ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Hacıoğlu, “Bir internet sitesi firmasına yaklaşık 60 bin lira borcumuz var. Ayrıca odamızın başkan ve yönetim kurulundakilere de 100 bin lira borçluyuz. Diğer kalemlerle birlikte bu borç miktarı 200 bin liraya çıkıyor. Adil olan hiçbir idarede böyle bir borç yükü olmaz. Bütün meslek erbabımızı, üyelerimizi borçlandırmaktır bunun adı” dedi.

“UZULSÜZLÜĞE İZİN YOK!”

Pazar günü yapılacak kongre için gerekli tüm tedbirleri alacaklarını belirten Hacıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Daha önceki kongrede yapılan usulsüzlüklere izin vermeyeceğiz. Kolluk kuvvetlerine de çağrı yapıyorum. Gerekli tüm önlemi herkes almalı. Kongrede divanın oluşmasından sonra artık başkanlık bitmiş sayılır. Kimsenin sandıklara müdahil olmasına izin vermeyeceğim. Geçen kongrede bunu yaptılar. Kendi adamlarını sandık başlarında tutup meslektaşlarımızın hür iradeleri ile oy kullanmalarına izin vermediler.”

LİSTEDE OLABİLECEK İSİMLER

Bu arada Alpay Hacıoğlu’nun yarınki kongre için divana sunacağı listesinde İzmit’ten Murat Gündem ve Esra Serim Çalım, Gebze’den Ahmet Özler ve Hakan Bayraktar, Karamürsel’den Kadir Öksüz, Kandıra’dan Aytekin Türkyılmaz, Darıca’dan Adem Kabul ve Gölcük’ten de Abdullah Kanpara’nın yer alabileceği belirtildi.