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2017'de 27 bin kişi göç aldık!

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 31.12.2017 tarihi itibari ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Kocaeli'nin göç bilgileri paylaşıldı.

Kocaeli, 2017 yılında 87 bin 796 kişi göç alırken, 60 bin 258 kişiyi ise göç verdi. Kocaeli'nin net göçü ise 27 bin 538 kişidir. 2017 yılında 18 bin 634 kişi ile en fazla göç alan ve 12 bin 643 kişi ile en fazla göç veren ilçe Gebze’dir.Gebze ilçesi 5 bin 991 kişi ile net göçte birinci sırada yer alırken, Kandıra ilçesi 207 kişi ile en az net göçe sahip ilçedir.Net göç hızı binde 28,27 ile Çayırova ilçesi ilk sırada yer alırken, net göç hızı binde 4,11 ile Kandıra ilçesi son sırada yer aldı.

İL -İLÇE

ADNKS 2017 NÜFUSU

ALDIĞI GÖÇ

VERDİĞİ GÖÇ

NET GÖÇ
(Aldığı - Verdiği)

NET GÖÇ HIZI (Binde)

KOCAELİ

1.883.270

87.796

60.258

27.538

14,73

BAŞİSKELE

93.988

3.771

2.123

1.648

17,69

ÇAYIROVA

128.135

8.423

4.851

3.572

28,27

DARICA

198.153

10.931

6.992

3.939

20,08

DERİNCE

140.800

5.210

3.739

1.471

10,50

DİLOVASI

47.663

1.758

1.202

556

11,73

GEBZE

368.278

18.634

12.643

5.991

16,40

GÖLCÜK

161.117

6.682

4.974

1.708

10,66

İZMİT

360.409

15.758

12.164

3.594

10,02

KANDIRA

50.413

1.608

1.401

207

4,11

KARAMÜRSEL

56.404

2.404

1.963

441

7,85

KARTEPE

115.680

4.793

3.027

1.766

15,38

KÖRFEZ

162.230

7.824

5.179

2.645

16,44

***

Kocaeli, en fazla İstanbul'a göç verdi. İstanbul'u sırasıyla Sakarya, Ankara, İzmir, Bursa illeri izledi.

Kocaeli İli Göç Tablosu (İlk 5 il)

Sıra

İl

Aldığı Göç

Sıra

İl

Verdiği göç

1

İstanbul

27.074

1

İstanbul

15.496

2

Gümüşhane

3.334

2

Sakarya

3.551

3

Sakarya

3.263

3

Ankara

2.866

4

Giresun

3.112

4

İzmir

2.483

5

Ankara

2.782

5

Bursa

2.373

Diğer İller

48.231

Diğer İller

33.489

Bugün 16:52 TSİ - Gündem

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