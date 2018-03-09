2017'de 27 bin kişi göç aldık!

Kocaeli, 2017 yılında 87 bin 796 kişi göç alırken, 60 bin 258 kişiyi ise göç verdi. Kocaeli'nin net göçü ise 27 bin 538 kişidir. 2017 yılında 18 bin 634 kişi ile en fazla göç alan ve 12 bin 643 kişi ile en fazla göç veren ilçe Gebze’dir.Gebze ilçesi 5 bin 991 kişi ile net göçte birinci sırada yer alırken, Kandıra ilçesi 207 kişi ile en az net göçe sahip ilçedir.Net göç hızı binde 28,27 ile Çayırova ilçesi ilk sırada yer alırken, net göç hızı binde 4,11 ile Kandıra ilçesi son sırada yer aldı.
İL -İLÇE
ADNKS 2017 NÜFUSU
ALDIĞI GÖÇ
VERDİĞİ GÖÇ
NET GÖÇ
NET GÖÇ HIZI (Binde)
KOCAELİ
1.883.270
87.796
60.258
27.538
14,73
BAŞİSKELE
93.988
3.771
2.123
1.648
17,69
ÇAYIROVA
128.135
8.423
4.851
3.572
28,27
DARICA
198.153
10.931
6.992
3.939
20,08
DERİNCE
140.800
5.210
3.739
1.471
10,50
DİLOVASI
47.663
1.758
1.202
556
11,73
GEBZE
368.278
18.634
12.643
5.991
16,40
GÖLCÜK
161.117
6.682
4.974
1.708
10,66
İZMİT
360.409
15.758
12.164
3.594
10,02
KANDIRA
50.413
1.608
1.401
207
4,11
KARAMÜRSEL
56.404
2.404
1.963
441
7,85
KARTEPE
115.680
4.793
3.027
1.766
15,38
KÖRFEZ
162.230
7.824
5.179
2.645
16,44
***
Kocaeli, en fazla İstanbul'a göç verdi. İstanbul'u sırasıyla Sakarya, Ankara, İzmir, Bursa illeri izledi.
Kocaeli İli Göç Tablosu (İlk 5 il)
Sıra
İl
Aldığı Göç
Sıra
İl
Verdiği göç
1
İstanbul
27.074
1
İstanbul
15.496
2
Gümüşhane
3.334
2
Sakarya
3.551
3
Sakarya
3.263
3
Ankara
2.866
4
Giresun
3.112
4
İzmir
2.483
5
Ankara
2.782
5
Bursa
2.373
Diğer İller
48.231
Diğer İller
33.489
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz