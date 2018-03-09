2017'de 27 bin kişi göç aldık!

Kocaeli, 2017 yılında 87 bin 796 kişi göç alırken, 60 bin 258 kişiyi ise göç verdi. Kocaeli'nin net göçü ise 27 bin 538 kişidir. 2017 yılında 18 bin 634 kişi ile en fazla göç alan ve 12 bin 643 kişi ile en fazla göç veren ilçe Gebze’dir.Gebze ilçesi 5 bin 991 kişi ile net göçte birinci sırada yer alırken, Kandıra ilçesi 207 kişi ile en az net göçe sahip ilçedir.Net göç hızı binde 28,27 ile Çayırova ilçesi ilk sırada yer alırken, net göç hızı binde 4,11 ile Kandıra ilçesi son sırada yer aldı.

İL -İLÇE ADNKS 2017 NÜFUSU ALDIĞI GÖÇ VERDİĞİ GÖÇ NET GÖÇ

(Aldığı - Verdiği) NET GÖÇ HIZI (Binde) KOCAELİ 1.883.270 87.796 60.258 27.538 14,73 BAŞİSKELE 93.988 3.771 2.123 1.648 17,69 ÇAYIROVA 128.135 8.423 4.851 3.572 28,27 DARICA 198.153 10.931 6.992 3.939 20,08 DERİNCE 140.800 5.210 3.739 1.471 10,50 DİLOVASI 47.663 1.758 1.202 556 11,73 GEBZE 368.278 18.634 12.643 5.991 16,40 GÖLCÜK 161.117 6.682 4.974 1.708 10,66 İZMİT 360.409 15.758 12.164 3.594 10,02 KANDIRA 50.413 1.608 1.401 207 4,11 KARAMÜRSEL 56.404 2.404 1.963 441 7,85 KARTEPE 115.680 4.793 3.027 1.766 15,38 KÖRFEZ 162.230 7.824 5.179 2.645 16,44

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Kocaeli, en fazla İstanbul'a göç verdi. İstanbul'u sırasıyla Sakarya, Ankara, İzmir, Bursa illeri izledi.