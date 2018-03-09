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Doğan: Vatanımız için gerekirse şehit olacağız

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Doğan “Mehmet Akif Ersoy fikirleri, idealleri, mütevazı hayatı, asil duruşuyla kendinden sonraki nesiller için önemli ilham kaynağı olan örnek alınacak bir şahsiyettir. Kendisini İstiklal Marşı başta olmak üzere eserleri ve fikirleriyle her zaman yad edeceğiz dedi.

ONUR BELGEMİZ

Mesajında İstiklal Marşı’nın önemine de vurgu yapan Doğan “Mehmet Akif'in, vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı, aziz milletimizin milli mücadele ruhunu, Türk Milleti'nin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel bir biçimde yansıtmaktadır. İstiklal Marşı, aziz milletimizin ortak duygusu ve vatan davamızın onur belgesidir. Milli Marşımız, tarihten silinmek istenen bir milletin hangi değerlere sarılarak İstiklal mücadelesini kazandığını anlatan bir tarihi vesikadır. Milletimizi meydana getiren bütün fertler olarak, bize armağan edilen bu eşsiz mısralardaki kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhunu, bu duygu birliğini ilelebet muhafaza etmeliyiz. Vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkacağız. Gerektiğinde vatanımız, değerlerimiz için şehit te olacağız. Bu vesileyle Mehmet Akif'in, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' duasına yürekten iştirak ederek, İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 97'ıncı yıl dönümünü kutluyor, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

Bugün 17:07 TSİ - Gündem

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