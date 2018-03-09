Başkan Doğan’dan Küçük Veysel’e ziyaret

Kaza sonrası süreci yakından takip eden Başkan Doğan, ziyarette Veysel’in durumu hakkında bilgi alıp, aile yakınlarıyla uzun süre sohbetti. Doğan “ talihsiz olay yaşandığı günden itibaren gerek hastanede gerekse evdeki tedavi süreçlerinde çocuğun durumunu yakından takip ediyorum. Aileye destek olmak amacıyla Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzü yönlendirerek gerekli yardımların yapılmasını sağladık. Yine belediyemiz bünyesindeki evde bakım hizmetimizi çocuğumuzun bakımı için yönlendirdik. Tıbbi olarak ta gerekenler yapıldı. Bundan sonraki takip ve gözlem işlemlerine de devam edeceğiz. Ailemizin ve yavrumuzun her zaman yanındayız” dedi.

MİNNETTARIZ

Başkan Doğan’ın ilk günden itibaren yanlarında olduğunu belirten küçük Veysel’in dayısı Selçuk Erdener’de “ o talihsiz kazanın yaşandığı ilk günden itibaren gerek manevi olarak gerekse belediye hizmetleri olarak yanımızda olan Başkanımız teşekkür ediyoruz. Kendisine minnettarız” şeklinde konuştu. Geçtiğimiz Temmuz ayında 2 si çocuk 5 kişi Marina’dan derme çatma bir sandalla denize açılmışlar. Alabora olan tekneden denize düşen 5 kişiden 4’ü çevredeki vatandaşlar tarafından sahile çıkartılmıştı. Olayda baba Şerafettin Büyükyaşar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, kaybolan Hakan Uzel’inde de haftalar sonra Yalova açıklarında cesedi bulunmuştu. Elim kazada Veysel Büyükyaşar’da hastanede tedavi altına alınmıştı. Küçük Veysel hastanedeki tedavilerin ardından evinde makinaya bağlı şekilde yaşamını sürdürüyor. Başkan Doğan ziyaret sırasında evdeki diğer çocuklara çeşitli hediyeler verdi.