Kocaeli'deki Ruslar sandık başında

İstanbul'un Anadolu Yakası ileKocaeli'de yaşayan Rusya vatandaşlarının Rusya Devlet Başkanlığı seçiminde oy kullanabilmeleri için Darıca'da sandık kuruldu. Adnan Menderes Kültür Merkezinde kurulan tek sandıkta oy verme işlemi saat 17.00'de başladı. AralarındaKocaelive İstanbul'da yaşayan Ahıska Türklerinin de olduğu Rusya vatandaşları oylarını burada kullandı. Saat 21.00'e kadar süren oylama boyunca 84 seçmen oy verdi. Rusya, Türkiye'de diplomatik temsilciliklerine uzak mesafede yaşayan Rus seçmenleri için 10 Mart'ta Antalya'nın Alanya ve Kemer ilçelerinde, 10-11 Mart'ta Bursa'da, 12 Mart'ta Eskişehir'de ve 14-15 Mart'ta İzmir'de sandık kuracak. Mersin'de de 3 Mart'ta sandık açılmıştı.