İstanbul'un Anadolu Yakası ileKocaeli'de yaşayan Rusya vatandaşlarının Rusya Devlet Başkanlığı seçiminde oy kullanabilmeleri için Darıca'da sandık kuruldu. Adnan Menderes Kültür Merkezinde kurulan tek sandıkta oy verme işlemi saat 17.00'de başladı. AralarındaKocaelive İstanbul'da yaşayan Ahıska Türklerinin de olduğu Rusya vatandaşları oylarını burada kullandı. Saat 21.00'e kadar süren oylama boyunca 84 seçmen oy verdi. Rusya, Türkiye'de diplomatik temsilciliklerine uzak mesafede yaşayan Rus seçmenleri için 10 Mart'ta Antalya'nın Alanya ve Kemer ilçelerinde, 10-11 Mart'ta Bursa'da, 12 Mart'ta Eskişehir'de ve 14-15 Mart'ta İzmir'de sandık kuracak. Mersin'de de 3 Mart'ta sandık açılmıştı.
Bugün 08:53 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:20 TSİ )
Kocaeli'deki Ruslar sandık başında
Rusya Devlet Başkanlığı seçimi için Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kurulan sandıkta oy kullanma işlemi sona erdi
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 08:53 TSİ - Siyaset
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz