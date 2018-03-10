Sağlıklı Yaşam Haftası Bisiklet Yarışması, bugün Gölkay Park Bisiklet Parkuru’nda yapılacak. Saat 09.30’da başlayacak turda sağlıklı yaşamın önemine değinilen etkinlikler de yapılacak.
Bugün 10:11 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:14 TSİ )
Bisikletçiler Gölkay’da
Sağlıklı Yaşam Haftası Bisiklet Yarışması, bugün Gölkay Park Bisiklet Parkuru’nda yapılacak.
Bugün 10:11 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz