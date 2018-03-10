Kedi ve köpeğin kıskandıran dostluğu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzunbey Mahallesi'nde sokakta dolaşan kedi ve köpeğin dostluğu dikkat çekiyor. Görenleri hayrete düşüren kedi ile köpeğin bu dostluğu ise bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde yolda beraber yürüyerek oyun oynayan kedi ve köpek bir arada kavga etmeden ve birbirine zarar vermeden bir arada yaşamanın dersini veriyor.