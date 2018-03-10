Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzunbey Mahallesi'nde sokakta dolaşan kedi ve köpeğin dostluğu dikkat çekiyor. Görenleri hayrete düşüren kedi ile köpeğin bu dostluğu ise bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde yolda beraber yürüyerek oyun oynayan kedi ve köpek bir arada kavga etmeden ve birbirine zarar vermeden bir arada yaşamanın dersini veriyor.
Bugün 11:06 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:16 TSİ )
Kedi ve köpeğin kıskandıran dostluğu
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sokakta dolaşan kedi ve köpeğin insanlara örnek olacak dostluğu görenleri şaşırttı.
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Bugün 11:06 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz