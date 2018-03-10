Turistlere karşı bu yol utandırıyor!

Turistik plajları ile Kocaeli’nin kıyı turizmi bakımından öne çıkan ilçesi Kandıra’nın nüfusu yaz aylarında bir hayli artıyor. Kandıra sahilleri dolup taşıyor, vatandaşlar deniz ve güneşin keyfini doyasıya çıkarıyor. Tüm bu güzelliklere karşın Kandıra turizmine gölge düşerek bozuk yollar ülkenin 80 ilinden gelenlere karşı olumsuz bir algı bırakıyor.
ÇAMURDAN YOL YAPMIŞLAR
Bu yollardan bir tanesi de Kefken de… Kefken plajına ve çarşısına çıkan çamurlu yol bölge sakinlerinin yanı sıra yerli turistlerin de isyanına sebep oluyor. Bu yolda yürümek oldukça güç olduğu gibi araç sahipleri de çamurun içine saplanmamak için zaman ve yakıt harcayarak başka güzergahlar tercih ediyor. Vatandaşın isteği ise yıllardır bu vaziyette olan çamur yola bir çözüm getirilmesi…
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Yorumlar
(2 )
Nurettin Öztürk - yol medeniyettir.aslında kalkınmanın işareti yollardır.
Sinkap69 - Çok doğru tespit yapmışsınız senelerdir yazlık olarak gittiğim yerdir
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