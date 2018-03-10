Siyasi parti İzmit ilçe başkanları ilk kez toplandı: Kaçarak olmaz!

Bilindiği üzere 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ilk olarak siyasi parti il başkanları bir araya gelmiş. Ve Toplantılar her ay düzenli olarak devam etmişti. İl başkanlarının ardından siyasi parti İzmit ilçe gençlik kolları başkanları da bir araya gelmeye başlamıştı. Bugün ise siyasi parti İzmit ilçe başkanları ilk kez bir araya geldi. AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’ın ev sahipliğinde Seka Sahil Restoran’da gerçekleşen toplantıya MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, BBP İzmit İlçe Başkanı Sezgin Özmen ve DP İzmit İlçe Başkan Vekili Nail Baki katılım gösterdi. CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ve Saadet Partisi İzmit İlçe Samet Gürsoy'un parti kararı gereğince toplantılara katılmayacaklarını öğrenildi.

İZMİT’İN GELİŞMESİ VE BÜYÜMESİ

Toplantıda ilk olarak konuşan AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, “Milli birlik ve beraberlikten bahsetmemiz gerektiği zamanda bu zamana kadar bir araya gelen il başkanlarımızın ardından bizde ilçe başkanları olarak bir araya geliyoruz. İzmit’in gelişmesi ve büyümesi adına arkadaşlarımızla istişare etmemin önemini biliyoruz. Bu noktada da meselelerimizi hep beraber konuşacağız. Bu toplantıların çok faydalı olacağına hem İzmitimiz için hem ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerinde bulundu.

İZMİT’İ SEVİYORUZ

Ardından konuşan MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, “Biz İzmit’i seviyoruz. Eğer İzmit için mücadele edeceksek bu masanın faydası büyük olacaktır. İzmit için ne yapabiliriz konusunu bu masada konuşacağız” dedi.

KENDİNE GÜVENİYORSAN KAÇMAYACAKSIN

Ardından konuşan DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, “İzmit için en iyisini yapma noktasında doğru kararlar almak istiyoruz. Bizler bu ilçenin sesi olmak için burada oturuyoruz. Bu aralar bir masa sıkıntısı var. Tartışma konusu oldu. İzmit Belediyesi’nin örnek alacaksak mecliste de farklı siyasi partiler aynı salonda birlikte oturuluyor. İzmit için doğru kararlar almak adına bizde birlikte oturacağız. Toplum için birlikte yaşıyoruz. Eğer toplum için yararlı faydalı bir şeyler yapacaksak bir araya gelmeliyiz. Kaçarak olmaz. Eğer kaçarsanız faydalı işler yapamazsınız. Kendine güveniyorsan her türlü ortama girip kendi mücadeleni yapabilirsin. Hepimiz farklı düşüncelerdeyiz. Doğru olan konularda bir araya geleceğiz. Yanlışlara hep birlikte hayır diyeceğiz” şeklinde konuştu.

UMARIZ HASAN AYAZ ESKİ PARTİSİNE DÖNER

Ardından konuşan Demokrat Parti İzmit İlçe Başkanı Vekili Nail Baki “Bildiğiniz gibi Demokrat Parti bu ülkenin her taşında emeği olan bir partidir. Biz İzmit kenti için bir takım fikirlerimizi söylemek istiyoruz. İstişare yapan yanılmaz demiştir Atalarımız. Önümüzde seçim süreci var. Seçimlere kadar birlikte İzmit’in sorunlarını çözeceğiz. Bu birlikteliğin beraberliğin ülke genelinde de sağlanmasını temenni ediyoruz. AKP’nin içinde de geçmişte bizim partimizde olan arkadaşlarımız var. Hasan Bey’de bizim partimizdeydi umarız en kısa zamanda eski partisine döner” şeklinde konuştu.

İZMİT’İN SIKINTILARI VE SORUNLARI VAR

Ardından konuşan Büyük Birlik Partisi İzmit İlçe Başkanı Sezgin Özmen, “İzmit’in sıkıntıları ve sorunları var. Her ne kadar ayrı pencerelerden de baksak unutmamız gereken bir şey var. Yaşadığımız şehri güzelleştirmek bizim elimizde. İnşallah hep birlikte güzel işlere imza atacağız” dedi.

SAADET PARTİSİ’Nİ MASAMIZA BEKLİYORUZ

Ardından kendisine yönetilen Saadet Partisi ve CHP’yi masaya davet ettiniz mi sorusuna cevap veren AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, “Saadet Partisi’ni ziyaret ettik. Biz masaya davet ettik. Kendileri aldıkları karar gereği katılmayacaklarını belirttiler. Biz bundan sonra Saadet Partisi İl başkanını il başkanları masasına, ilçe başkanını ise bizim masamıza bekliyoruz. Aynı şehirde yaşıyoruz. Sokağa çıktığımızda birbirimize selam veriyoruz. Burada da bir araya gelmemiz gerekir” dedi.

O ŞARTLAR BU MASADA ÇÖZÜLECEK ŞARTLAR DEĞİL

Ayaz, “CHP İzmit İlçe Başkanını da aradım. Kendisi en başından beri şartlardan bahsediyor. O saydığı şartlar bu masada çözülecek şartlar değil. Şart koymak kolaydır. Önemli olan üzüm yemek bağcıyı dövmek değildir. Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır. CHP Atatürk’ün partisidir. Bu masalarda daha çok olması gerekirken. Onların kaçması bence doğru değil” ifadelerinde bulundu.