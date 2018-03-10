Şimşekler, içerde Van'ı ağırlıyor

Geçen hafta yine evinde konuk ettiği Kasımpaşa Erokspor karşısında istediği gol pozisyonlarını bulamayan Kırmızı Siyahlılar, 10.sırada ve 34 puana sahip. Yarın kendi sahasında 35 puanlı Van Büyükşehir Belediyespor’u ağırlayacak ve adeta 6 puanlık maça çıkacak Gölcükspor, taraftarına çağrı yapıyor. En büyük eksiği taraftarı olan takım, ‘Amatöre dönmeyen tek profesyonel Kocaeli takımı’ unvanını koruyor.

MAÇ 15.00’TE… HAKEM MERTOĞLU…

Gölcük Şirinköy’deki Şehir Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 15.00’te başlayacak. Bu zorlu müsabakayı Erdem Mertoğlu, Kenan Özcan ve Akın Karabacak yönetecek. Geçen hafta sarı kart cezalısı olan Sedat Cengiz, bu hafta takımdaki yerini alacak. Teknik sorumlu Kayhan Çubuklu, karşılaşma öncesin yaptığı açıklamada, “Geçen hafta kendi evimizde çok önemli iki puan kaybettik. Bu kez, Van Büyükşehir karşısında puan kaybetmek istemiyoruz. Kayıpları bu maçta telafi etmek istiyoruz. Galibiyet dışında başka sonuç düşünmüyoruz. Taraftarımız yanımızda olsun yeter!..” dedi.