TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele veren temsilcimiz Kocaelispor bugün saat 15.00'da Hatay temsilcisi Payasspor ile karşılaşacak. Takımlarına destek olmak isteyen 100 kadar Hodri Meydan grubu taraftarı, Hatay'ın Payas ilçesine gitti. Maç öncesinde, geçtiğimiz Perşembe günü Afrin harekatında şehit düşen Payaslı Mustafa Ozan Gökçe'nin ailesinin elini öpmeye giden taraftarlar, baba Mustafa Gökçe'ye ve anne Nermin Gökçe'ye duygusal anlar yaşattı. Şehit evine asılan dev Türk bayrağının önüne kurulan taziye çadırında tek tek taziyede bulunuldu. Hodri Meydan Grubu lideri Enver Güler, Kocaeli'den selam ve dua getirdiklerini belirterek "Sizlerin sayesinde varız" ded. Grup daha snra dua okuyarak şehit evinden ayrıldı. Erdem ÖVÜÇ / Hatay
Bugün 11:44 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:15 TSİ )
Kocaelisporlular şehit ailesinin elini öptü
Kocaelispor Taraftar Grubu Hodri Meydan, Payasspor maçı öncesinde geçtiğimiz Perşembe günü şehit düşen Payaslı Şehit Mustafa Ozan Gökçe'nin ailesini ziyaret etti.
Bugün 11:44 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorumlar
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Erkan Sayanoğlu - Allah razı olsun hepinizden.Türkiye bizi hep böyle güzelliklerle tanısın inşallah.Enver Güler sayesinde daha kaliteli bir taraftar kitlesi geliyor.
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