Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:09 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:10 TSİ )

Karslılar şehit annelerini unutmadı

Kocaeli Karslılar Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annelerini ve STK temsilcilerini kahvaltı programında ağırladı.

Kocaeli Karslılar Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annelerini ve STK temsilcilerini Antikkapı Restoranda gerçekleştirilen kahvaltı programında ağırladı. Karslılar Dernek Başkanı Alican Kazgan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun yanı sıra birçok STK ve dernek temsilci katıldı. Programda konuşan Dernek Başkanı Alican Kazgan “Toplumumuzda kadınlara gerekli değerin verilmiyor olması çok acı bir gerçektir. Çünkü kadınlar aslında baş tacı edilmesi gereken varlıklardır” dedi.

ACI GERÇEK

Saygı duruşunun ardından istiklal marşı ile başlayan programda davetlilere hitaben konuşan Karslılar Dernek Başkanı Alican Kazgan “Bir toplumda kadınlar anne, kadınlar eş, kadınlar günlük hayatımızda karşılaştığımız birçok soruna çözüm üretebilen eşsiz varlıklardır. Kadınlar yapıları gereği fedakâr ve güçlü bir özelliğe sahiptir. Pek çok erkeğin yapamayacağı bir işi bir kadın tek başına azim ve kararlılığı ile yerine getirebilir.Toplumumuzda kadınlara gerekli değerin verilmiyor olması çok acı bir gerçektir. Çünkü kadınlar aslında baş tacı edilmesi gereken varlıklardır. Kadınlar fiziksel olarak çok güçlü olmasalar da manevi olarak bizleri ayakta tutan, tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan kişilerdir. Kadınlar duygusaldır, vicdanlıdır, fedakârdır” dedi.

HAKKI VERİLMELİDİR

Sözlerine devam eden Kazgan “Kadınlar insan olmanın gerektirdiği pek çok erdeme doğuştan sahip olarak dünyaya gelmiş olan canlılardır. Bu nedenle kadınlara her zaman gerekli değer verilmeli ve deyim yerindeyse hepsi el üstünde tutulmalıdır. Kadınların çalıştırılmaması, şiddet görmesi, aşağılanması geri kalmış ülkelerde sıkça görülen durumlardır. Bir ülkenin hukuk kurallarının ve devlet yapısının düzgünlüğü kadınlara verilen değerle de ölçülebilir. Kadın ve erkek eşittir. Bu nedenle kadınların hakları kısıtlanmadan onlaraher türlü imkândan faydalanma hakkı verilmelidir” dedi.

Bugün 12:09 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Hacıoğlu’ndan, kongre öncesinde Ahmet Pekin’e sert yanıtlar: Odamızın yönetime bile borcu var mask
Hacıoğlu’ndan, kongre öncesinde Ahmet Pekin’e sert yanıtlar: Odamızın yönetime bile borcu var
Emekliler bekleyişte... mask
Emekliler bekleyişte...
Siyasi parti İzmit ilçe başkanları ilk kez toplandı: Kaçarak olmaz! mask
Siyasi parti İzmit ilçe başkanları ilk kez toplandı: Kaçarak olmaz!
Başkan Doğan’dan Küçük Veysel’e ziyaret mask
Başkan Doğan’dan Küçük Veysel’e ziyaret
2017'de 27 bin kişi göç aldık! mask
2017'de 27 bin kişi göç aldık!
Baran: 365 gün hanımlarımızın mask
Baran: 365 gün hanımlarımızın
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İnşaatta buluşan gençlere polis baskını! mask
İnşaatta buluşan gençlere polis baskını!
Genç anne, hayatına son verdi! mask
Genç anne, hayatına son verdi!
Boşanmak için tuttuğu avukatın tacizine uğradı! mask
Boşanmak için tuttuğu avukatın tacizine uğradı!
Ünlü şarkıcının kızına cinsel istismara hapis cezası gelebilir! mask
Ünlü şarkıcının kızına cinsel istismara hapis cezası gelebilir!
Hesabındaki 141 bin lira uçtu, banka araştırmadı bile... mask
Hesabındaki 141 bin lira uçtu, banka araştırmadı bile...
Karakadılar ucuz atlattı! mask
Karakadılar ucuz atlattı!

GALERİ

Payasspor - Kocaelispor karşılaşmasından kareler mask
Payasspor - Kocaelispor karşılaşmasından kareler
Emekli asker Hüseyin Korzay, resim sergisi açtı mask
Emekli asker Hüseyin Korzay, resim sergisi açtı
Vali Aksoy “Ben Artvin’in damadıyım” mask
Vali Aksoy “Ben Artvin’in damadıyım”
Sanayi Sitesi’nde yeni kapı açılmasına onay çıkmadı! mask
Sanayi Sitesi’nde yeni kapı açılmasına onay çıkmadı!
Orijinal tatların yeni adresi: Rosso Restoran mask
Orijinal tatların yeni adresi: Rosso Restoran
Bu nasıl sis? Göz gözü görmüyor! mask
Bu nasıl sis? Göz gözü görmüyor!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR