Karslılar şehit annelerini unutmadı

Kocaeli Karslılar Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annelerini ve STK temsilcilerini Antikkapı Restoranda gerçekleştirilen kahvaltı programında ağırladı. Karslılar Dernek Başkanı Alican Kazgan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun yanı sıra birçok STK ve dernek temsilci katıldı. Programda konuşan Dernek Başkanı Alican Kazgan “Toplumumuzda kadınlara gerekli değerin verilmiyor olması çok acı bir gerçektir. Çünkü kadınlar aslında baş tacı edilmesi gereken varlıklardır” dedi.

ACI GERÇEK

Saygı duruşunun ardından istiklal marşı ile başlayan programda davetlilere hitaben konuşan Karslılar Dernek Başkanı Alican Kazgan “Bir toplumda kadınlar anne, kadınlar eş, kadınlar günlük hayatımızda karşılaştığımız birçok soruna çözüm üretebilen eşsiz varlıklardır. Kadınlar yapıları gereği fedakâr ve güçlü bir özelliğe sahiptir. Pek çok erkeğin yapamayacağı bir işi bir kadın tek başına azim ve kararlılığı ile yerine getirebilir.Toplumumuzda kadınlara gerekli değerin verilmiyor olması çok acı bir gerçektir. Çünkü kadınlar aslında baş tacı edilmesi gereken varlıklardır. Kadınlar fiziksel olarak çok güçlü olmasalar da manevi olarak bizleri ayakta tutan, tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan kişilerdir. Kadınlar duygusaldır, vicdanlıdır, fedakârdır” dedi.

HAKKI VERİLMELİDİR

Sözlerine devam eden Kazgan “Kadınlar insan olmanın gerektirdiği pek çok erdeme doğuştan sahip olarak dünyaya gelmiş olan canlılardır. Bu nedenle kadınlara her zaman gerekli değer verilmeli ve deyim yerindeyse hepsi el üstünde tutulmalıdır. Kadınların çalıştırılmaması, şiddet görmesi, aşağılanması geri kalmış ülkelerde sıkça görülen durumlardır. Bir ülkenin hukuk kurallarının ve devlet yapısının düzgünlüğü kadınlara verilen değerle de ölçülebilir. Kadın ve erkek eşittir. Bu nedenle kadınların hakları kısıtlanmadan onlaraher türlü imkândan faydalanma hakkı verilmelidir” dedi.