2.K.’de 10 zorlu 90 dakika

Lider takımları, birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Bol gol ve heyecan izlemek isteyenler statlara koşsun!
İşte günün programı…
ZABITAN-KÖRFEZ 13.00 KAĞITÇI
U.ÇİFTLİK-K.İLÇE. 13.00 KALKAV.
U.TARLA-İ.KALE 15.00 ARSLAN.
Y.KAPT.- SELANİK 17.00 CEPHANE.
D.ESNAF-K.ATILIM 17.00 DERBENT
DERİNCE G.-Y.KÖY 19.00 DERİNCE
K.YALI-K.K. ATEŞ 15.00 E.AKKAŞ
41 KAR.-M.FENARİ 17.00 M.OKTAY
MENDE.-OSMAN. 18.00 Ş.PINAR
TÜRKELİ G-B.KAR. 14.00 N.HATUN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz