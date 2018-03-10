Harb İş bayan futbol takımı ise 8 galibiyet ve 3 mağlubiyete sahip. Son haftalarda istediği sonuçları elde edemeyen ve üçüncü sırada yer alan Harbişspor bayan futbol takımı, Adana İdman Yurdu karşısında, yarın puan kaybetmek istemiyor. Galibiyet dışında başka sonuç düşünmeyen kadınlar, teknik sorumlu Hasan Alemdar ile sıkı bir hazırlık dönemi yaşadı. Aemdaroğlu “İyi hazırlandık. Karşılaşmada sahaya tam takım olarak çıkacağız. Sakat ve cezalımız yok. Lider ALG ile aramızda 9 puan fark bulunuyor” dedi.
Bugün 12:15 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:19 TSİ )
Harb-İşli kadınlar Adana’yı ağırlıyor
TFF Kadınlar 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Harb İşspor, yarın Gölcük Kavaklı Stadı’nda, 12 puanda olan, Adana İdman Yurdu’nu konuk ediyor. Kavaklı Stadı’ndaki karşılaşma saat 13.00’te başlayacak.
Bugün 12:15 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz