Harb-İşli kadınlar Adana’yı ağırlıyor

Harb İş bayan futbol takımı ise 8 galibiyet ve 3 mağlubiyete sahip. Son haftalarda istediği sonuçları elde edemeyen ve üçüncü sırada yer alan Harbişspor bayan futbol takımı, Adana İdman Yurdu karşısında, yarın puan kaybetmek istemiyor. Galibiyet dışında başka sonuç düşünmeyen kadınlar, teknik sorumlu Hasan Alemdar ile sıkı bir hazırlık dönemi yaşadı. Aemdaroğlu “İyi hazırlandık. Karşılaşmada sahaya tam takım olarak çıkacağız. Sakat ve cezalımız yok. Lider ALG ile aramızda 9 puan fark bulunuyor” dedi.