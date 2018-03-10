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Bugün 12:21 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 12:23 TSİ )

‘Davet’ ilk gösteriminde tam not aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ‘Davet’ adlı tiyatro oyununun ilk gösterimini gerçekleştirdi.

Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği 15 Temmuz Milli İrade Destanı adlı eser yazma yarışmasında birinci gelen ‘Davet’ adlı eser sahneye taşındı.Firdevs Aylin Tez’in kaleme aldığı, Fatih Sevdi’nin yönetmenliğini üstlendiği ‘Davet’ tiyatro oyunu, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ndeki ilk gösterimde izleyenlerden büyük alkış aldı.

GENİŞ KATILIM OLDU

Programa İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi başkanı Raşit Fidan, Basın Yayın ve halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz ve vatandaşlar geniş katılım gösterdi.

“ASIM KARAKTERİ HER ŞEYİ SÖYLEDİ”

Davet oyununun gösteriminden sonra konuşma yapan Genel Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi, 2004 yılından beri Kocaeli Şehir Tiyatroları’nda olduğunu belirterek, “İlk defa bu kadar heyecanlıyım. Bu oyun için söylenecek çok şey var ama Aylin Hanım’ın kaleminden Asım karakteri her şeyi söyledi. Bu oyun için ekibimizle birlikte çok emek verdik. Oyunun yapımında emeği geçen dekor ekibinden kostümcüsüne, ışıkçısından çaycısına bütün arkadaşlara emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Bugün 12:21 TSİ - Kültür-Sanat

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