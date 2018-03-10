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Ağrılı öğrenciler Kocaeli'deydi

‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında Ağrı Doğubayazıt ilçesinden bin 126 öğrenci  23. grup olarak ilimizdeydi.

Ağrı Doğubayazıt ilçesinden bin 126 öğrenci, öğretmenleri Büşra Başaran ve Meltem Vural ile birlikte ilimizdeydi. İlk olarak Valiliği ziyaret eden öğrenciler daha sonra Valilik ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen program çerçevesinde TCG Gayret Gemi Müzesi, Hızır Reis Denizaltı Müzesi, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Seka Kağıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezini gezerek konaklama yerlerine döndü.

VAPURLA GÖLCÜK’E GEÇTİLER

Bir sonraki gün ise Hyundai Assan Fabrikası, Darıca’da Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Park’ı gezildi.8 Mart Perşembe günü de Bağçeşme Şehitliği ve Orhan Camii ziyaretlerinin ardından İzmit’ten vapurla Gölcük’e geçilerek Yarhisar Müze Gemisi dolaşıldı. Grup, 9 Mart Cuma günü Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan memleketleri Ağrı’ya uğurlandı.

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