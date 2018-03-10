Bizimköy’de Kadınlar Günü coşkusu

Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’nun sosyal sorumluluk projesi olan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel kutlama gerçekleştirilerek kadın çalışanların günleri kutlandı.Programa Vali Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy, Körfez Kaymakamı’nın eşi Şengül Can, Cumhuriyet Başsavcısı’nın eşi Hatice Kaplan, Körfez Kaymakamlığından Sevgi Yelekli, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun eşi Rüya Zeytinoğlu, Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Bahar Baykal ile Girişimci Bayanlar Hatice Duysak ve Vildan Aydın katıldı.

ÜRETİM MERKEZLERİ GEZİLDİ

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nin Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar, üretim merkezlerini gezdirerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Konfeksiyon, tekstil, çiçek, sera ve mantar üretiminin gerçekleştirildiği tesislerde özellikle tekstil ürünlerinin tamamının ihraç edildiği açıklandı. Kutlama programı sonunda pasta kesildi.