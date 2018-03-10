Zorlu deplasmana 2 otobüs ile giden Yeşil Siyahlılara, Konya Selçuk Üniversitesi’nde okuyan 30 kadar taraftar da eşlik etti. Öte yandan Uçak ile de Hatay’a giden Yeşil Siyahlılarla birlikte 150 kadar taraftar maçı yerinde izledi. Tuncay Seyehat firmasının otobüslerinin arızalanması üzerine Osmaniye deplasmanında adeta çile çeken 12. adam Hatay’a Acarlar Turizm’in otobüsleri ile gitti. İlk otobüs Düzce hararet yaptı ve yolda kaldı. Acilen yeni bir otobüs tahsis edildi. 56 kişilik otobüsü ilk kullanan Kocaelispor taraftarı oldu. Temiz ve rahat bir yolculuk yapan Yeşil Siyahlılar Acarlar Turizm’e teşekkür etti.
Bugün 13:02 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:42 TSİ )
Acarlar Turizm'den Kocaelispor'a destek!
Acarlar Turizm tahsis ettiği otobüs ile, Kocaelisporlu taraftarları Payas'a ulaştırdı.
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Bugün 13:02 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz