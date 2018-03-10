Acarlar Turizm'den Kocaelispor'a destek!

Zorlu deplasmana 2 otobüs ile giden Yeşil Siyahlılara, Konya Selçuk Üniversitesi’nde okuyan 30 kadar taraftar da eşlik etti. Öte yandan Uçak ile de Hatay’a giden Yeşil Siyahlılarla birlikte 150 kadar taraftar maçı yerinde izledi. Tuncay Seyehat firmasının otobüslerinin arızalanması üzerine Osmaniye deplasmanında adeta çile çeken 12. adam Hatay’a Acarlar Turizm’in otobüsleri ile gitti. İlk otobüs Düzce hararet yaptı ve yolda kaldı. Acilen yeni bir otobüs tahsis edildi. 56 kişilik otobüsü ilk kullanan Kocaelispor taraftarı oldu. Temiz ve rahat bir yolculuk yapan Yeşil Siyahlılar Acarlar Turizm’e teşekkür etti.