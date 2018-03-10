Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:09 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 15:05 TSİ )

Alkollü sürücü, ehliyetsiz sürücüye çarptı: 2 yaralı

Karamürsel'de 161 promil alkollü sürücü idaresindeki bir otomobil ile ehliyetsiz sürücü idaresindeki başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza sabah erken saatlerde Karamürsel, Ereğli D-130 Karayolu defne durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karamürsel’den İzmit istikametine seyir halinde olan Aykut S. (32) isimli şahsın kullandığı 41 E 6594 plakalı otomobil, Kadir Y. (30) idaresindeki 77 DY 122 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da savrulurken araç içerisindeki sürücüler yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaptı. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede ise Aykut S.’nin 161 promil alkollü, Kadir Y.’nin ise ehliyetsiz olduğu belirlendi. Ambulanslarla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan iki sürücü hakkınca polis ekipleri cezai işlem uyguladı.

Bugün 13:09 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
İnşaatta buluşan gençlere polis baskını! mask
İnşaatta buluşan gençlere polis baskını!
Boşanmak için tuttuğu avukatın tacizine uğradı! mask
Boşanmak için tuttuğu avukatın tacizine uğradı!
Yaşlı adamın cesedi bulundu! mask
Yaşlı adamın cesedi bulundu!
Eve gelen cezalar şok etti, aracına binemez oldu! mask
Eve gelen cezalar şok etti, aracına binemez oldu!
Ünlü şarkıcının kızına cinsel istismara hapis cezası gelebilir! mask
Ünlü şarkıcının kızına cinsel istismara hapis cezası gelebilir!
Gebze'de 2 kadına tecavüz ve gasp şüphelisi 4 kişi yakalandı mask
Gebze'de 2 kadına tecavüz ve gasp şüphelisi 4 kişi yakalandı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İnşaatta buluşan gençlere polis baskını! mask
İnşaatta buluşan gençlere polis baskını!
Genç anne, hayatına son verdi! mask
Genç anne, hayatına son verdi!
Boşanmak için tuttuğu avukatın tacizine uğradı! mask
Boşanmak için tuttuğu avukatın tacizine uğradı!
Ünlü şarkıcının kızına cinsel istismara hapis cezası gelebilir! mask
Ünlü şarkıcının kızına cinsel istismara hapis cezası gelebilir!
Hesabındaki 141 bin lira uçtu, banka araştırmadı bile... mask
Hesabındaki 141 bin lira uçtu, banka araştırmadı bile...
Karakadılar ucuz atlattı! mask
Karakadılar ucuz atlattı!

GALERİ

Payasspor - Kocaelispor karşılaşmasından kareler mask
Payasspor - Kocaelispor karşılaşmasından kareler
Emekli asker Hüseyin Korzay, resim sergisi açtı mask
Emekli asker Hüseyin Korzay, resim sergisi açtı
Vali Aksoy “Ben Artvin’in damadıyım” mask
Vali Aksoy “Ben Artvin’in damadıyım”
Sanayi Sitesi’nde yeni kapı açılmasına onay çıkmadı! mask
Sanayi Sitesi’nde yeni kapı açılmasına onay çıkmadı!
Orijinal tatların yeni adresi: Rosso Restoran mask
Orijinal tatların yeni adresi: Rosso Restoran
Bu nasıl sis? Göz gözü görmüyor! mask
Bu nasıl sis? Göz gözü görmüyor!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR