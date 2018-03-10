Alkollü sürücü, ehliyetsiz sürücüye çarptı: 2 yaralı

Kaza sabah erken saatlerde Karamürsel, Ereğli D-130 Karayolu defne durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karamürsel’den İzmit istikametine seyir halinde olan Aykut S. (32) isimli şahsın kullandığı 41 E 6594 plakalı otomobil, Kadir Y. (30) idaresindeki 77 DY 122 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da savrulurken araç içerisindeki sürücüler yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaptı. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede ise Aykut S.’nin 161 promil alkollü, Kadir Y.’nin ise ehliyetsiz olduğu belirlendi. Ambulanslarla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan iki sürücü hakkınca polis ekipleri cezai işlem uyguladı.