Kapalı Pazar'ın temeli atılıyor

İlçeye kazandırdığı vizyon projelerle Derince’yi cazibe merkezi haline getiren Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un kalıcı eserleri arasında yer alacak Kapalı Pazar için temel atma programı düzenlenecek. Eski usul alışveriş geleneğini, şehir ve yaşam standartlarına daha uygun hale getirecek proje için temel atma töreninin gerçekleşeceği tarih ise 12 Mart Pazartesi günü saat 14.00 olarak belirlendi. Yenikent Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi’nde yer alan Mimar Sinan Camii’nin yanındaki alana inşa edilen Kapalı Pazar projesinin temel atma törenine başta bölge sakinleri olmak üzere Derincelilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Çok Amaçlı Olarak İnşa Ediliyor

18 bin 3 m2 inşaat alanına sahip, 6 bin 651 m2 taban alan üzerine inşa edilen Kapalı Pazar projesi, üç tarafı revaklarla çevrili zemin katta yer alacak halk pazarı ile bölge sakinlerinin ihtiyaçlarına yanıt verecek. Ayrıca pazar alanı, pazar hizmetinin verileceği günün haricindeki diğer 6 gün boyunca otopark olarak vatandaşların kullanımına sunulacak. Çok amaçlı olarak inşa edilen Kapalı Pazar’ın zemin katında pazar ve otopark alanı dışında 13 adet işyeri, güvenlik, esnaf odası, zabıta odası, yangın kolektör odası, çay ocağı, bay/bayan mescid, şadırvan ve tuvaletler yer alacak.

Bir Kapalı Pazar’dan Çok Daha Fazlası

Kapalı Pazar projesinin birinci normal katında 7 adet derslik, öğretmenler odası, müdür odası, kütüphane, emekli evi, sivil toplum merkezi, çay ocağı, bay/bayan mescid, şadırvan ve lavabolar ile bowling salonu, oyun salonu, çocuk oyun alanı ve kafeterya yer alıyor. Bir Kapalı Pazar’dan çok daha fazlasını bünyesinde barındıran projenin ikinci katında iki adet düğün salonu, bir adet nikah salonu, gelin odası, teknik birimler, bay/bayan mescid, şadırvan ve lavabolar yer alıyor. Yenikent Kapalı Pazar’ın üçüncü katında ise nikah memuru odası, toplantı odaları, teknik birimler, bay/bayan mescit, şadırvan ve tuvaletler bulunuyor.